Le PSG connaît la date de son quart de finale Youth League

Après avoir surclassé le HJK Helsinki en huitièmes de finale de la Youth League, le PSG va affronter Villarreal en quart de finale. La date de cette rencontre a été dévoilée.

L’équipe Espoirs du PSG est encore en lice en Youth League. Les Parisiens ont atteint les quarts de finale en surclassant le HJK Helsinki en huitièmes de finale de la Youth League (6-1). En quarts de finale de la Ligue des champions des jeunes, le club de la capitale connaît son adversaire. Il s’agit de Villarreal, qui a éliminé le Legia Varsovie en huitièmes de finale (2-1). Ce lundi, l’UEFA a dévoilé la programmation des quarts de finale de la Youth League.

Une place dans le Final Four à aller chercher

Le PSG se déplacera en Espagne au Mini Estadi de la Ciudad Deportiva del Villarreal le mardi 17 mars à 16 heures. Contre les Espagnols, le club de la capitale tentera de se qualifier pour le Final Four de la compétition qui se déroulera à Nyon en Suisse entre le 17 et le 20 avril 2026. Dans les autres quarts de finale, l’Atlético de Madrid affrontera le Club Bruges, alors que le Real Madrid recevra le Sporting. Enfin, l’Inter Milan jouera le Benfica. En cas de succès contre Villarreal, le PSG affronterait le Real Madrid ou le Sporting en demi-finale.

Le programme des quarts de finale de Youth League

Atletico de Madrid (ESP) – Club Brugge KV (BEL) – 17 mars (14 heures)

Villarreal CF (ESP) – Paris Saint-Germain (FRA) – 17 mars (16 heures)

Real Madrid C.F (ESP) – Sporting Clube de Portugal (POR) – 18 mars (14 heures)