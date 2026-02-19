Le PSG connaît sa sanction pour ses banderoles et chants insultants

Lors du Classico, les supporters du PSG ont déployé des banderoles et entonné des chants insultants. La commission de discipline a rendu son verdict à ce sujet.

Le 8 février dernier, le PSG avait surclassé l’Olympique de Marseille lors de la 28e journée de Ligue 1 (5-0). Si les Parisiens avaient fait le spectacle sur le terrain, les supporters des Rouge & Bleu avaient mis le feu en tribunes avec des magnifiques tifos et des chants pendant 90 minutes. Mais la rencontre avait brièvement été interrompue, l’arbitre de la rencontre ayant jugé certains chants insultants. Une banderole et l’utilisation de fumigènes avaient aussi été pointées du doigt. La commission de discipline de la LFP s’était saisie du dossier. Elle a rendu son verdict ces dernières heures.

A lire aussi : La société DPD regrette l’exploitation de sa marque sur un tifo du PSG

Fermeture partielle de la tribune Auteuil

Le PSG écope d’une fermeture partielle pour deux matchs fermes de la tribune Auteuil du Parc des Princes et d’une amende de 10.000 euros en raison d’un usage massif d’engins pyrotechniques, utilisation d’un pointeur laser et d’expressions orales et visuelles constatées entraînant une interruption temporaire de la rencontre, indique la LFP dans son communiqué. Cette sanction prend effet immédiatement. Cela veut dire que le PSG devra faire sans une partie de ses supporters samedi soir contre le FC Metz puis lors du choc de la 25e journée contre l’AS Monaco le 6 mars prochain.