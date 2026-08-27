Le PSG connaît ses adversaires en phase de ligue de la ligue des champions

Double tenant du titre, le PSG souhaite s’offrir une troisième Ligue des champions de suite. Il connaît ses premiers adversaires dans la course au Three-Peat.

Le PSG remet en jeu sa Ligue des champions. Comme en 2025 et 2026, le club de la capitale espère soulever le trophée lors de la finale de la compétition le 5 juin prochain au Riyadh Air Metropolitano, stade de l’Atlético de Madrid. Ce jeudi soir, le tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des champions a eu lieu. Et comme lors des deux dernières saisons, le club de la capitale a hérité d’adversaires costauds.

Encore du lourd pour le PSG

Le PSG recevra le FC Barcelone pour des nouvelles retrouvailles pour Luis Enrique et Ferran Torres, qui a signé chez les doubles champions d’Europe cet été, l’AS Roma, ancien club de Lucas Digne et de Luis Enrique, qui a entraîné les Romains lors de la saison 2011-2012 Galatasaray et le Slovan Bratislava. Le club de la capitale se déplacera à Manchester City, à Aston Villa, qu’il a battu il y a quelques jours lors de la finale de la Supercoupe d’Europe (2-1), à Villarreal et à Côme. Le calendrier de la phase de ligue, qui commencera le 8 septembre, sera dévoilé d’ici samedi.

Les adversaires de la phase de ligue du PSG

FC Barcelone, Manchester City, Roma, Aston Villa, Galatasaray, Villarreal, Slovan Bratislava et Côme.