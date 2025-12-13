Le PSG connaît son adversaire pour la finale de la Coupe Intercontinentale

Mercredi soir (18 heures, M6, beIN Sports 1), le PSG jouera la finale de la Coupe Intercontinentale. Son adversaire s’est qualifié ce samedi. Il s’agit de Flamengo.

Vainqueur de la Ligue des champions le 31 mai dernier contre l’Inter Milan (5-0), le PSG s’est qualifié directement pour la finale de la Coupe Intercontinentale. Cette dernière se déroulera mercredi soir à Doha, au Qatar. Si le club de la capitale est qualifié d’office en finale, il attendait son adversaire. Ce dernier participait à un mini tournoi dans cette optique. Vainqueur de la Copa Libertadores, Flamengo affrontait Cruz Azul en quart de finale. Les Brésiliens se sont imposés contre les Mexicains plus tôt dans la semaine (2-1). En demi-finale, ce samedi soir, il affrontait le Pyramids FC, qui a battu Auckland City FC, les représentants de l’OFC (3-0), puis Al Ahli, vainqueurs de la Ligue des champions de l’AFC (3-1). pour arriver à ce stade de la compétition.

Les Brésiliens n’ont jamais été mis en danger

Ce samedi soir, Flamengo a dominé la demi-finale contre le club égyptien pour rejoindre le PSG en finale. Dominateurs, les Brésiliens se sont procurés les meilleures occasions de la rencontre. Ils ont matérialisé cette domination grâce à des buts de la tête de Leo Pereira (1-0, 24e) et de Danilo, très rapidement en seconde période (2-0, 52e). Après Botafogo lors de la Coupe du monde des clubs, le PSG va donc retrouver une autre équipe brésilienne pour tenter d’inscrire pour la première fois de son histoire son nom au palmarès de ce trophée et s’offrir un sixième trophée en 2025, pour clôturer cette magnifique année historique.