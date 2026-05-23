Le PSG connaît son adversaire pour le Trophée des champions

Champion de France, le PSG va disputer le Trophée des champions 2026. Le club de la capitale ne connaissait pas encore son adversaire dans cette compétition. C’est désormais chose faite.

Le PSG s’est offert la Ligue 1 cette saison, la quatorzième de son histoire, la cinquième de suite. Grâce à cette victoire en championnat, le club de la capitale s’est qualifié pour le Trophée des champions 2026. Il ne savait pas encore quel adversaire il allait défier pour possiblement s’offrir son quinzième Trophée des champions et le cinquième de suite. Il devait attendre la finale de la Coupe de France, qui opposait le RC Lens et l’OGC Nice hier soir, pour connaître son adversaire.

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Un Trophée des champions qui devrait se jouer cet été

Dans un match qu’il a totalement dominé, le club lensois s’est imposé contre les Niçois grâce à des buts de Florian Thauvin, Odsonne Edouard et Abdallah Sima (3-1). Juste avant la mi-temps, Nice avait relancé le match grâce à un but de Djibril Coulibaly, qui est devenu le plus jeune buteur (17 ans et 185 jours) en finale de la finale de la Coupe de France au XXIe siècle. Malgré deux poteaux niçois dans la rencontre, les Lensois n’ont pas tremblé et se sont offert leur première Coupe de France de leur histoire pour marquer encore plus cette très belle saison 2025-2026, terminée à la deuxième place de Ligue 1 après un duel âpre jusqu’au bout contre le PSG. Le PSG, justement, que Lens retrouvera lors du Trophée des champions 2026. Si la date de ce dernier n’a pas encore été communiquée, il devrait se dérouler cet été et en France, alors que les dernières éditions se déroulaient à l’étranger.