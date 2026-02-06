Le PSG connaît son adversaire pour les huitièmes de Youth League

Seul club français encore en lice en UEFA Youth League, le PSG attendait de connaître son adversaire pour les huitièmes de finale. Il affrontera HJK Helsinki à ce stade de la compétition.

Mercredi, l’équipe Youth League du PSG affrontait le FC Dinamo-Minsk en barrages de la Ligue des champions des jeunes. Largement dominateur, l’équipe U19 des Rouge & Bleu s’est facilement imposée au Campus de Poissy (4-0) grâce à des buts de Thomas Cordier, Pierre Mounguengue, double buteur, et Adam Ayari. Ce vendredi après-midi, le tirage au sort des huitièmes de finale et de la suite de la compétition jusqu’à la finale a eu lieu.

À lire aussi : Mercato – Un nouveau titi sur le départ du PSG ?

Un match au Campus de Poissy

Et le PSG a hérité du HJK Helsinki en huitièmes. Le club finlandais a créé la sensation en éliminant Manchester City lors des barrages après un match fou (3-3, 5-4 aux t.a.b.). Contrairement à la Ligue des champions, la phase à élimination directe se joue sur un match sec. Cette rencontre contre Helsinki se déroulera le 24 ou 25 février prochain au Campus de Poissy. En cas de succès contre les Finlandais, les titis du PSG affronteraient en quart de finale le vainqueur de la rencontre entre Villarreal et le Legia Varsovie. Les Parisiens sont dans la partie de tableau du Real Madrid, de Chelsea ou encore du Sporting. Qualifiée pour les huitième de finale de la Coupe Gambardella, l’équipe U18 du PSG affrontera Le Havre à ce stade de la compétition. Cette rencontre se déroulera au Campus de Poissy le 1er mars.

Les huitièmes de finale de la Youth League

FC Internazionale Milano (ITA) – Real Betis Balompié (ESP)

Eintracht Frankfurt (ALL) – Sporting Clube de Portugal (POR)

SL Benfica (POR) – AZ Alkmaar (HOL)

Real Madrid C.F. (ESP) – Chelsea FC (ANG)

MŠK Žilina (SLO) – Club Brugge KV (BEL)

Paris Saint-Germain (FRA) – HJK Helsinki (FIN)

Atlético de Madrid (ESP) – Maccabi Haifa FC (ISR)