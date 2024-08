Après avoir connu un tirage très corsé dans ce nouveau format de Ligue des champions, le PSG est désormais fixé sur son calendrier.

Le nouveau format de la Ligue des champions n’a pas épargné le PSG. Pour cette nouvelle édition, les Rouge & Bleu ont hérité d’un tirage très compliqué avec des grosses écuries à affronter : Manchester City, le Bayern Munich, Arsenal et l’Atlético de Madrid. Les joueurs de Luis Enrique auront également des adversaires plus abordables comme le PSV Eindhoven, Girona, Stuttgart ou encore le FC Salzbourg.

La réception de Girona pour débuter cette Ligue des champions

Et ce samedi, l’UEFA a dévoilé le calendrier complet de cette phase ligue de la Ligue des champions. Et les Rouge & Bleu débuteront leur campagne européenne par la réception de Girona. Une rencontre programmée le mercredi 18 septembre à 21h. Ensuite, les champions de France en titre auront un déplacement périlleux sur la pelouse d’Arsenal. Les deux dernières rencontres auront lieu face à Manchester City (le 22 janvier au Parc des Princes) et Stuttgart (29 janvier en Allemagne).

Le calendrier du PSG en LdC