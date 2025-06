Le PSG connaît son tableau (très relevé) pour la suite de la Coupe du Monde des Clubs

Le Paris Saint-Germain affrontera l’Inter Miami en huitièmes de finale de la Coupe du monde des clubs 2025. Une confrontation qui pourrait ouvrir la voie à d’immenses autres chocs contre des mastodontes européens.

On connaît désormais le tableau complet des 1/8e de finale de la Coupe du Monde des Clubs. On le sait depuis quelques jours, le PSG affrontera l’Inter Miami le 29 juin à 18h, au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta. Favoris sur le papier après leur victoire face aux Seattle Sounders (2-0), les Parisiens devront néanmoins se méfier de l’équipe américaine emmenée par Lionel Messi. Cette rencontre s’annonce comme un duel symbolique, alors que l’Argentin croisera à nouveau le fer avec son ancien club, où on rappelle que les relations entre les deux parties restent tendues.

Un tableau relevé jusqu’à la fin de la compétition

Si le PSG passe ce premier obstacle, il pourrait retrouver en quart de finale le vainqueur du choc entre Flamengo, tombeur de Chelsea (3-1), et le Bayern Munich. Le Real Madrid a rejoint cette partie de tableau cette nuit en finissant premier de son groupe après sa victoire facile contre Salzbourg (3-0). Les Madrilènes devront tout d’abord se défaire de la Juventus puis le vainqueur de la confrontation entre Dortmund et Monterrey pour espérer rejoindre le dernier carré. En cas de parcours sans faute, une alléchante affiche PSG – Real Madrid pourrait se dessiner pour une place en finale.

Des affiches prometteuses dans les autres rencontres

La Coupe du monde des clubs nouvelle formule nous offrira d’autres confrontations. Le 28 juin, un duel 100 % brésilien opposera Palmeiras à Botafogo. Benfica sera opposé à Chelsea, tandis que le Borussia Dortmund jouera contre Monterrey. Fluminense affrontera l’Inter Milan, et Manchester City, impressionnant contre la Juventus (5-2), devra confirmer son retour en forme face à Al Hilal. Cette première édition du mondial des clubs s’annonce intense et l’issue reste incertaine.

Le tableau complet de ces 1/8e de finale de la coupe du monde des clubs :

Palmeiras – Botafogo, le 28 juin à 18h

Benfica – Chelsea, le 28 juin à 22h

PSG – Inter Miami, le 29 juin à 18h

Flamengo – Bayern Munich, le 29 juin à 22h

Inter Milan – Fluminense, le 30 juin à 21h

Manchester City – Al Hilal, le 1er juillet à 3h

Real Madrid – Juventus Turin, le 1er juillet à 21h

Borussia Dortmund – Monterrey, le 2 juillet à 3h