À l’issue de cette 11e journée de Ligue 1, le PSG occupe toujours la tête du classement et est suivi de près par son voisin parisien, le Paris FC.

Le PSG a bien négocié son retour de trêve internationale. En déplacement à Nice, les Rouge & Bleu se sont imposés sur le score de 3-2 et conservent leur fauteuil de leader. Après avoir concédé l’ouverture du score, les Parisiens ont renversé la rencontre grâce à Senny Mayulu, Désiré Doué et Ferran Torres. Malheureusement, l’équipe de Luis Enrique a perdu Désiré Doué sur blessure, gravement touché au genou. À l’issue de cette 11e journée de championnat, les clubs parisiens dominent la Ligue 1. En effet, le Paris FC s’est largement imposé à domicile face à l’Angers (4-0) et occupe désormais la deuxième place du classement.

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Deuxième avant la trêve, le LOSC s’est incliné dans le choc face à l’Olympique Lyonnais (0-1). Parmi les autres résultats de cette 11e journée de championnat, l’Olympique de Marseille a mis fin à sa série de cinq victoires consécutives en Ligue 1. À domicile, les Olympiens menaient pourtant de deux buts avant de se faire renverser par Le Mans (2-3). De son côté, l’AS Monaco continue de décevoir avec un partage de points face à l’AJ Auxerre (1-1). Pour la première de Didier Digard, le RC Lens n’a pas pu faire mieux qu’un match nul contre le Toulouse FC (1-1). Prochain adversaire du PSG, le FC Lorient a obtenu le match nul face au Stade Rennais (1-1). Enfin, Troyes s’est imposé contre Le Havre (3-1), tandis que le RC Strasbourg s’est incliné à domicile face au Stade Brestois (0-1).

Les résultats de la 11e journée de Ligue 1

Troyes / Le Havre (3-1)

OGC Nice / Paris Saint-Germain (2-3)

RC Lens / Toulouse FC (1-1)

LOSC / Olympique Lyonnais (0-1)

AS Monaco / AJ Auxerre (1-1)

RC Strasbourg / Stade Brestois (0-1)

Paris FC / Angers SCO (4-0)

FC Lorient / Stade Rennais (1-1)

Olympique de Marseille / Le Mans (2-3)

Le classement de Ligue 1

Paris Saint-Germain – 26 pts (+13) Paris FC – 23 pts (+11) LOSC – 21 pts (+6) Olympique Lyonnais – 20 pts (+7) Olympique de Marseille – 18 pts (+7) Stade Brestois – 18 pts (+7) OGC Nice – 17 pts (+2) AS Monaco – 17 pts (+2) Stade Rennais – 17 pts (+0) FC Lorient – 16 pts (+1) RC Lens – 14 pts (+2) Toulouse FC – 14 pts (+1) Le Mans – 11 pts (-6) Troyes – 11 pts (-8) AJ Auxerre – 11 pts (-11) RC Strasbourg – 10 pts (-5) Angers SCO – 8 pts (-14) Le Havre – 2 pts (-15)

Le programme de la 12e journée de Ligue 1

Vendredi 27 novembre Stade Brestois / Paris FC (20h45 sur Ligue 1+)

Samedi 28 novembre Angers SCO / RC Lens (17h15 sur Ligue 1+) Le Havre / RC Strasbourg (20h45 sur Ligue 1+) Le Mans / LOSC (20h45 sur Ligue 1+) OGC Nice / Troyes (20h45 sur Ligue 1+) Paris Saint-Germain / FC Lorient (20h45 sur Ligue 1+)

Dimanche 29 novembre AJ Auxerre / Olympique de Marseille (15h sur Ligue 1+) Toulouse FC / Stade Rennais (17h15 sur Ligue 1+) Olympique Lyonnais / AS Monaco (20h45 sur Ligue 1+)



Le Paris Saint-Germain est trop rapide ⚡️ https://t.co/o5FQqP7f8Z — Ligue 1 McDonald’s (@Ligue1) November 22, 2026