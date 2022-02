Le PSG conserve sa confortable avance en tête de la Ligue 1

Vendredi soir, le PSG a ouvert la 24e journée de Ligue 1 avec la réception de Rennes. Dans un match poussif, les Rouge & Bleu ont dû attendre les toutes dernières minutes – comme souvent cette saison – pour s’offrir la victoire grâce à un but de l’inévitable Kylian Mbappé. Grâce à ce succès, le club de la capitale prenait 16 points d’avance sur son dauphin Marseille. Les Marseillais qui ont eu du mal à s’imposer face à Metz et ont dû se remettre à une retournée acrobatique de Milik pour s’imposer (1-2) et revenir à 13 points du PSG.

Les Marseillais ont profité de ce week-end pour prendre le large sur Nice, qui s’est incliné sur la pelouse de Lyon (2-0). Les Niçois sont désormais troisièmes à quatre points du club phocéen et voient Strasbourg revenir à un point grâce à son succès contre Angers, avec un but de l’ancien du PSG, Kévin Gameiro. Après avoir été mené 3-0, Bordeaux a réussi à revenir à 3-2 contre Lens mais s’est incliné. Le club bordelais est la nouvelle lanterne rouge.