Le PSG considère toujours Barcola comme un élément majeur de son effectif

Encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, Bradley Barcola n’a pas encore trouvé d’accord avec ses dirigeants pour prolonger. Ces derniers le considèrent toujours comme un élément majeur de leur effectif.

Le dossier Bradley Barcola va agiter le mercato estival 2026 du PSG. Auteur de très bonnes prestations avec les doubles champions d’Europe, l’international français attise les convoitises des plus grands clubs européens (Liverpool, Bayern Munich, Arsenal). De son côté, le PSG souhaite le conserver et aimerait prolonger son contrat, lui qui voit son bail s’expirer en juin 2028. Des discussions dans ce sens ont eu lieu ces derniers mois sans pour autant avoir abouti à un accord. Le joueur doit prochainement s’entretenir avec ses agents pour évoquer son avenir.

Luis Enrique compte toujours sur lui

Selon les informations de Onze Mondial, même si des rumeurs de départ de son attaquant sont avancées, le PSG continue de considérer son numéro 29 comme un élément majeur de son projet sportif. « Luis Enrique compte toujours sur lui et la direction travaille même sur une prolongation de contrat, preuve de la confiance accordée à l’ancien Lyonnais. » Le média footbalistique indique que c’est surement l’une des raisons pour lesquelles le PSG n’a pas poussé fort pour recruter Yan Diomande, qui se dirigeait vers le Real Madrid. « Dans ce contexte, investir une somme record sur un joueur évoluant dans ce même secteur n’apparaissait pas comme une évidence », avance Onze Mondial. De plus, la politique menée par les dirigeants parisiens reste claire : recruter des talents d’avenir, mais sans céder à une inflation des prix. Onze Mondial conclut en expliquant que si Bradley Barcola reste finalement au PSG, l’arrivée de Diomande aurait considérablement renforcé la concurrence sur les ailes, au risque de déséquilibrer l’effectif.