Le PSG continue de parler au camp de Højlund

En pleine valse des numéros 9, Paris cherche encore son attaquant. Au milieu de toutes les pistes, un nom commence à revenir de manière récurrente. En effet, le PSG serait en contact avec l’entourage de Rasmus Højlund.

Et si la surprise du mercato serait Rasmus Højlund ? C’est en tout cas une possibilité à ne pas écarter. L’attaquant danois fort d’une année 2023 remarquable, attire les convoitises en Europe. Arrivé en provenance d’Autriche au cours de l’été 2022, le Danois âgé de 19 ans s’impose petit à petit. Après 6 mois sans marquer le moindre le but en Serie A, Højlund se révèle et explose sous les ordres de Gaspierini. De janvier à juillet il inscrira 15 buts toutes compétitions confondues. Véritable sensation de l’année 2023, il a également solidifié sa place en sélection danoise. Il est l’archétype de l’attaquant moderne dans la lignée de Haaland : grand, puissant, rapide, grosse finition et sens du but aiguisé. Le gaucher d’1m91 n’est pas passé inaperçu. A son arrivée, il est coté à 15M€ par Transfertmarkt, à la fin de la saison sa valeur a triplé passant à 45M€. Aujourd’hui l’Atalanta Bergame demanderait une somme de 70M€ plus bonus pour libérer sa jeune pépite.

Paris prêt à bondir pour le signer

Rasmus Højlund est plus que jamais sur le départ de l’Italie. Fabrizio Romano annonce une course à deux entre le PSG et Manchester United. Parmi les deux prétendants, le club anglais aurait déjà un accord avec le joueur qui lui aussi voudrait quitter le club. L’Atalanta Bergame se montre gourmande et le deal tarde à se conclure. C’est en ce sens que le PSG essaierait de s’immiscer dans les négociations pour le subtiliser. À la recherche d’un numéro 9 de présent et d’avenir, Rasmus Højlund pourrait incarner cette idée. Selon le journaliste italien, le club parisien serait même en contact avec le camp du joueur. Manchester United voudrait alors éviter ce scénario et s’apprêterait à envoyer une offre officielle à l’Atalanta qui demanderait 70M€ en plus de bonus.