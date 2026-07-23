Le PSG continue de travailler pour un accord pour Diomande

Pour renforcer son attaque, le PSG a misé sur Yan Diomande. Le club de la capitale continue de travailler pour convaincre Leipzig de lâcher son international ivoirien.

Lors de ce mercato estival, le PSG a ciblé plusieurs postes à renforcer. L’un d’entre eux est les ailes. Dans cette optique, il s’intéresse depuis plusieurs semaines à Yan Diomande, qui a brillé avec le RB Leipzig la saison dernière (36 matches, 13 buts, 10 passes décisives) et la Côte d’Ivoire lors de la Coupe du monde. Des performances qui ont attisé les convoitises des plus grands clubs, Liverpool, Arsenal, Manchester City ou bien encore le PSG. Depuis plusieurs semaines, Yan Diomande (19 ans) a fait son choix, il veut rejoindre le double champion d’Europe avec qui il s’est mis d’accord pour un contrat de cinq ans.

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Leipzig espère toujours le conserver

Ce jeudi, Ben Jacobs fait un point sur ce dossier. Le journaliste explique qu’Arsenal s’est bien renseigné sur Yan Diomande mais que pour l’instant, ce n’est que purement exploratoire. Du côté du PSG, on continue de travailler sur un accord alors que le RB Leipzig aimerait le prolonger, voire le convaincre de rester encore au moins un an au sein du club allemand. Ben Jacobs conclut en confirmant que le joueur privilégie de poursuivre sa carrière au PSG, lui qui a trouvé un accord pour son futur contrat avec les Rouge & Bleu. En signant au PSG, même s’il peut jouer des deux côtés, jouerait dans le couloir droit.