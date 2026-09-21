Le PSG continue sa remontée au classement, l’OM relégable… Les résultats de la 5e journée de Ligue 1

Ce dimanche soir, le PSG a obtenu les trois points dans le Classique face à l’OM. Si ce résultat permet aux Parisiens de poursuivre leur remontée au classement, leur rival s’enfonce dans la crise.

Le PSG poursuit sa remontée au classement. Après un début de saison difficile, le club parisien a enchaîné un deuxième succès de rang en championnat sur la pelouse de l’Olympique de Marseille (2-1), à l’issue de la 5e journée de Ligue 1. Les Rouge & Bleu passeront donc la trêve internationale à la 6e place. De son côté, l’OM s’enfonce dans la crise avec une cinquième défaite de rang, toutes compétitions confondues, et se retrouve avant-dernier au classement.

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Le PSG à cinq points du leader monégasque

Le PSG compte toujours cinq points de retard sur le leader, l’AS Monaco, victorieuse du RC Lens (2-1). Dans le dur en ce début de saison, avec déjà un changement d’entraîneur, les Lensois tombent à la 15e place. Leader le week-end dernier, le LOSC a chuté sur la pelouse de l’OGC Nice (2-1). Faisant également partie du trio de tête la semaine passée, le Stade Rennais a été corrigé par l’OL (4-0). De son côté, le Paris FC continue sur sa belle lancée avec un précieux succès face au RC Strasbourg (2-1). Dans les autres résultats de cette 5e journée de Ligue 1, Le Mans FC s’est imposé face au FC Lorient (2-1). De son côté, l’AJ Auxerre a renversé le Stade Brestois (2-0). L’Angers SCO s’est imposé sans forcer face à Troyes (2-0). Enfin, Toulouse a dû batailler pour remporter son premier match de la saison face au Havre (3-2). Au retour de la trêve internationale, le PSG recevra le promu Le Mans (samedi 10 octobre à 20h45), pour le compte de la 6e journée de Ligue 1.

Les résultats de la 5e journée de Ligue 1

AS Monaco / RC Lens (2-1)

Paris FC / RC Strasbourg (2-1)

Angers SCO / Troyes (2-0)

Le Mans / FC Lorient (2-1)

Olympique Lyonnais / Stade Rennais (4-0)

Toulouse FC / Le Havre (3-2)

AJ Auxerre / Stade Brestois (2-1)

OGC Nice / LOSC (2-1)

Olympique de Marseille / Paris Saint-Germain (1-2)

Le classement de Ligue 1

AS Monaco – 13 pts (+5) Olympique Lyonnais – 11 pts (+8) Paris FC – 11 pts (+5) LOSC – 10 pts (+4) Stade Rennais – 10 pts (-1) Paris Saint-Germain – 8 pts (+1) Angers SCO – 7 pts (+1) RC Strasbourg – 7 pts (+0) Le Mans – 6 pts (+0) AJ Auxerre – 6 pts (-5) Stade Brestois – 5 pts (-1) FC Lorient – 5 pts (-1) Toulouse FC – 5 pts (-2) OGC Nice – 5 pts (-3) RC Lens – 4 pts (+0) Troyes – 4 pts (-7) Olympique de Marseille – 3 pts (-1) Le Havre – 2 pts (-3)

Le programme de la 6e journée de Ligue 1

Vendredi 9 octobre RC Lens / Olympique Lyonnais (20h45 sur Ligue 1+)

Samedi 10 octobre LOSC / Le Havre (17h15 sur Ligue 1+) Stade Brestois / Angers SCO (20h45 sur Ligue 1+) FC Lorient / Paris FC (20h45 sur Ligue 1+) AS Monaco / Toulosue FC (20h45 sur Ligue 1+) Paris Saint-Germain / Le Mans FC (20h45 sur Ligue 1+)

Dimanche 11 octobre OGC Nice / RC Strasbourg (15h sur Ligue 1+) Stade Rennais / AJ Auxerre (17h15 sur Ligue 1+) Troyes / Olympique de Marseille (20h45 sur Ligue 1+)

