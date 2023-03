En fin de contrat en juin prochain, Sergio Ramos ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait pour la saison 2023-2024. Désireux de poursuivre l’aventure avec le club parisien, l’Espagnol aurait convaincu Nasser al-Khelaïfi après ses bonnes prestations face au Bayern Munich.

À l’instar du dossier Lionel Messi, les dirigeants du PSG devront faire un choix concernant le futur de Sergio Ramos. À l’âge de 37 ans (il les fêtera le 30 mars), l’Espagnol arrive au crépuscule de sa carrière. Pourtant, son avenir pourrait toujours s’écrire chez les Rouge & Bleu. En effet, d’après les dernières informations d’AS, les récentes performances de l’ancien Madrilène face au Bayern Munich pourraient jouer en sa faveur pour prolonger l’aventure au PSG. Même s’il n’a pas pu empêcher l’élimination parisienne en Ligue des champions, le champion du Monde 2010 aurait convaincu et renforcé la confiance de Nasser al-Khelaïfi et du board et cela « pourrait jouer un rôle décisif au moment de s’asseoir à la table des négociations. »

Pas de décision avant mai

Cependant, le quotidien madrilène précise qu’il n’y a toujours aucune négociation à l’heure actuelle au sujet d’une prolongation de contrat. Le club parisien réfléchirait encore à la situation. Si son leadership et ses performances sportives ne sont pas remis en question, c’est surtout son âge avancé qui pourrait être un frein pour le natif de Camas. Ainsi, rien ne sera décidé avant le mois de mai, rapporte AS. La blessure longue durée de Presnel Kimpembe pourrait également jouer un rôle dans la décision de prolonger ou non Sergio Ramos. Après une saison marquée par les blessures, le défenseur est devenu un joueur cadre sur et en-dehors du terrain sous les ordres de Christophe Galtier avec 36 matches disputés toutes compétitions confondues. En cas de prolongation, Luis Campos et la direction du PSG devraient lui proposer un contrat d’un an sans augmentation salariale, conclut le média madrilène.