Le PSG convoque le même groupe pour le Classique face à l’OM

Après un bref retour à Paris hier, le PSG se dirige de nouveau vers Marseille ce lundi en fin de matinée. Et Luis Enrique a convoqué le même groupe.

Pas de surprise de dernière minute dans le groupe du PSG. De retour à Paris hier après-midi après l’annonce du report de match face à l’OM, les champions de France reprennent l’avion direction Marseille ce lundi en fin de matinée. Et Luis Enrique a décidé de s’appuyer sur le même groupe convoqué initialement, comme le rapporte le PSG sur son site internet.

Bradley Barcola toujours absent, Mbaye rejoindra le groupe dans l’après-midi

Ainsi, Bradley Barcola est toujours forfait pour cette rencontre, comme João Neves, Désiré Doué et Ousmane Dembélé. Outsiders pour le Ballon d’Or, Achraf Hakimi et Vitinha sont bien avec le groupe pour affronter le club olympien ce lundi soir (20h sur Ligue 1+), pour le compte de la 5e journée de Ligue 1. Les mêmes joueurs vont donc décoller de Roissy Charles-de-Gaulle dans les prochaines minutes. Concernant Ibrahim Mbaye, il rejoindra le groupe en début d’après-midi à Marseille en raison d’une épreuve de baccalauréat qui s’est déroulée ce matin.

Le groupe du PSG

Gardiens : Chevalier, Safonov, Marin

: Chevalier, Safonov, Marin Défenseurs : Hakimi, Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, L.Hernandez, Nuno Mendes, Kamara, Pacho

: Hakimi, Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, L.Hernandez, Nuno Mendes, Kamara, Pacho Milieux : F.Ruiz, Vitinha, Mayulu, Zaïre-Emery

: F.Ruiz, Vitinha, Mayulu, Zaïre-Emery Attaquants : Kvaratskhelia, G.Ramos, Lee, Mbaye