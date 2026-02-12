Le PSG convoqué par la commission de discipline

Après le Classique remporté largement face à l’Olympique de Marseille (5-0), le PSG sera convoqué par la commission de discipline le 18 février prochain.

Le PSG est sous la menace d’une sanction. Après sa victoire historique face à l’Olympique de Marseille (5-0) dimanche dernier, le club parisien était au centre des attentions en raison du comportement de ses supporters durant la rencontre.

Usage d’engins pyrotechniques, expressions orales et banderoles

En effet, une banderole fait beaucoup parler depuis quelques jours : Un livreur de la société ‘dpd’, habillé d’une casquette de l’OM et d’un jogging de Chelsea, tenant un carton où est dessiné un rat. Un tifo accompagné du message : « les Marseillais, c’est des livreurs ». Réunie ce mercredi soir, la commission de discipline de la LFP a confirmé la convocation du PSG pour la prochaine séance du mercredi 18 février 2026. La raison ? Le « comportement des supporters du Paris Saint-Germain : usage d’engins pyrotechniques, expressions orales et banderoles », précise la LFP dans son communiqué. « Le club de la capitale devra présenter ses observations lors de cette audience. En fonction des conclusions de la commission, le PSG s’expose à des sanctions pouvant aller d’une amende à une fermeture partielle de tribune », rapporte de son côté L’Equipe.