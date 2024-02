Le PSG creuse encore l’écart en tête de la Ligue 1

En s’imposant contre Nantes (0-2), le PSG a encore creusé l’écart en tête de la Ligue 1, voyant également un changement de dauphin.

Quatre jours après sa victoire lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions – au Parc des Princes – contre la Real Sociedad (2-0), le PSG retrouvait la Ligue 1 avec un déplacement sur la pelouse du FC Nantes pour le compte de la 22e journée. Pour cette rencontre, Luis Enrique avait décidé de faire tourner, en laissant cinq des titulaires contre le club basque sur le banc, dont Kylian Mbappé, Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé. Un choix payant puisque les Parisiens ont réussi à s’imposer contre les Nantais (0-2) grâce à des buts de Lucas Hernandez et Kylian Mbappé. Avec ce succès, les Parisiens accentuent encore plus leur avance en tête du championnat avec 13 points d’avance sur…Brest. Le club breton, qui a battu Marseille hier soir en clôture de la 22e journée (1-0). Ils profitent de la défaite de Nice, en ouverture de la journée, sur la pelouse de Lyon (1-0) et celle de Monaco hier après-midi contre Toulouse (1-2) pour retrouver leur place sur le podium et poursuivre leur très belle saison.

Lille et Rennes se rapprochent du podium

Prochain adversaire du PSG, le Stade Rennais s’est facilement imposé, à domicile, contre la lanterne rouge Clermont (3-1). Un sixième succès de suite en championnat qui permet aux Rennais de revenir à cinq points du podium. Large vainqueur du Havre (3-0) grâce à un triplé de Jonathan David, Lille revient à deux points de la deuxième place. Mal en point depuis le début de la saison, le FC Lorient s’est offert une troisième victoire en trois matches sur la pelouse de Strasbourg (1-3) et s’éloigne de la zone rouge, dans laquelle figure toujours Metz, sèchement battu sur la pelouse de Montpellier (3-0). Après quatre victoires de suite, Lens a été freiné sur la pelouse de Reims (1-1).

Les résultats de la 22e journée de Ligue 1

Olympique Lyonnais / OGC Nice (1-0)

Lille / Le Havre (3-0)

FC Nantes / PSG (0-2)

RC Strasbourg / FC Lorient (1-3)

AS Monaco / Toulouse FC (1-2)

Montpellier / FC Metz (3-0)

Stade Rennais / Clermont Foot (3-1)

Stade de Reims / RC Lens (1-1)

Stade Brestois / Olympique de Marseille (1-0)

Le classement de Ligue 1