Le PSG creuse l’écart, l’OM éjecté du podium… Les résultats de la 28e journée de Ligue 1

Cette 28e journée de Ligue 1 a permis au PSG de creuser l’écart en tête du classement. Concernant la troisième place, une lutte intense s’annonce.

Après la trêve internationale, la Ligue 1 faisait son retour ce week-end avec la 28e journée de championnat. L’équipe de Luis Enrique ouvrait le bal avec une victoire face au Toulouse FC (3-1), grâce notamment à un Ousmane Dembélé en grande forme. Un succès qui mettait la pression sur le RC Lens. Et les Sang & Or ont complètement craqué dans le derby du Nord contre le LOSC, avec une cinglante défaite (0-3). Grâce à ce résultat, le club parisien compte désormais quatre points d’avance en tête du classement, avec un match en moins à disputer.

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Trois points seulement séparent la troisième de la septième place

Dans les autres résultats marquants du week-end, la lutte pour la troisième place s’annonce palpitante. Avec la victoire de Lille, l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille étaient dans l’obligation de faire un résultat. Mais les deux Olympiques ont manqué leur rendez-vous. L’OL n’a pas pu faire mieux qu’un match nul sur la pelouse d’Angers (0-0), tandis que l’OM s’est incliné à Louis-II contre l’AS Monaco (1-2) ce dimanche soir.

Avec sa victoire spectaculaire face au Stade Brestois (4-3), le Stade Rennais se relance et compte seulement trois points de retard sur la troisième place. Le duel des relégables entre le FC Nantes et le FC Metz a accouché d’un match nul et vierge (0-0). De son côté, le RC Strasbourg s’est imposé facilement contre l’OGC Nice (3-1). Enfin, les matchs Le Havre / Auxerre et FC Lorient / Paris FC se sont soldés par des scores de parité (1-1).

Les résultats de la 28e journée de Ligue 1

Paris Saint-Germain / Toulouse FC (3-1)

RC Strasbourg / OGC Nice (3-1)

Stade Brestois / Stade Rennais (3-4)

LOSC / RC Lens (3-0)

Angers SCO / Olympique Lyonnais (0-0)

Le Havre / AJ Auxerre (1-1)

FC Lorient / Paris FC (1-1)

FC Metz / FC Nantes (0-0)

AS Monaco / Olympique de Marseille (2-1)

Le classement de Ligue 1

Paris Saint-Germain – 63 pts (+38 / 1 match en moins) RC Lens – 59 pts (+27) LOSC – 50 pts (+11) Olympique de Marseille – 49 pts (+18) AS Monaco – 49 pts (+10) Olympique Lyonnais – 48 pts (+12) Stade Rennais – 47 pts (+7) RC Strasbourg – 43 pts (+12) FC Lorient – 38 pts (-4) Toulouse FC – 37 pts (+4) Stade Brestois – 36 pts (-6) Angers SCO – 33 pts (-13) Paris FC – 32 pts (-11) Le Havre – 28 pts (-13) OGC Nice – 27 pts (-22) AJ Auxerre – 23 pts (-14) FC Nantes – 18 pts (-21 / 1 match en moins) FC Metz – 15 pts (-35)

Le programme de la 29e journée de Ligue 1

Vendredi 10 avril Paris FC / AS Monaco (19h sur Ligue 1+) Olympique de Marseille / FC Metz (21h05 sur Ligue 1+)

Samedi 11 avril AJ Auxerre / FC Nantes (19h sur Ligue 1+) Stade Rennais / Angers SCO (21h05 sur Ligue 1+)

Dimanche 12 avril OGC Nice / Le Havre (17h15 sur Ligue 1+) Toulouse FC / LOSC (17h15 sur Ligue 1+) Olympique Lyonnais / FC Lorient (20h45 sur Ligue 1+)

Mercredi 13 mai Stade Brestois / RC Strasbourg (Ligue 1+, horaire à déterminer) RC Lens / Paris Saint-Germain (beIN SPORTS 1, horaire à déterminer)

