Le PSG dans la course pour Rüdiger

Longtemps dans le flou sous les ordres de Franck Lampard, Antonio Rüdiger (29 ans) renaît depuis janvier 2021 et notamment l’arrivée de Thomas Tuchel sur le banc de Chelsea. L’international allemand (49 sélections) arrive en fin de contrat en juin prochain et attire évidement les convoitises de plusieurs écuries européennes. L’idée de s’attacher les services d’un vainqueur de la Ligue des Champions, sans débourser d’indemnité de transfert, est bien alléchante. Du côté des Blues, les négociations n’avancent que très peu, et en cause, des prétentions salariales élevées de la part de Rüdiger. Cependant, le joueurs n’a toujours pas pris de décision concernant son avenir selon Fabrizio Romano.

Le spécialiste mercato a également indiqué aujourd’hui que « les clubs espagnols, le PSG, la Juventus sont dans la course. Seul le Bayern n’y est plus, en l’état« . Antonio Rüdiger, libre en juin prochain, a été cité dans un article, paru cette semaine sur Canal Supporters (voir ici) qui dresse une liste de joueurs libres de tout contrat, pouvant être de bonnes pioches pour le PSG.

Par ailleurs, selon des informations parues aujourd’hui chez nos confrères de L’Equipe, Abdou Diallo, en fin de contrat en 2024, aurait des envies de départ afin de se faire une place de titulaire. Toujours sur la ligne défensive, le quotidien français affirme que Thilo Kehrer, en fin de contrat en juin 2023, souhaiterait prolonger et attend un signe de la part du PSG pour cela. L’avenir de ces deux éléments en défense pourrait avoir un impact sur le dossier Rüdiger, qui pourrait être un réel renfort numérique, mais aussi qualitatif.