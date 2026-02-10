Le PSG dans la course pour une pépite franco-espagnole ?

Si le mercato hivernal a fermé ses portes depuis quelques jours, le PSG travaille toujours pour améliorer son effectif. Il s’intéresserait à une pépite franco-espagnole.

Depuis l’arrivée de Luis Enrique sur le banc du PSG, le club de la capitale a décidé de changer sa méthode de recrutement. Fini les stars mondiales, place aux jeunes joueurs prometteurs qui peuvent exploser sous le maillot des Rouge & Bleu. Selon les informations de Foot Mercato, de nombreux clubs, dont le PSG, s’intéresseraient à Hugo Fernandez, considéré comme l’un des plus gros prospects européens de la génération 2008.

Le PSG a récemment pris des renseignements

Actuellement à Valence, le défenseur de 18 ans, arrière-petit-fils d’un des fondateurs du PSG, attise les convoitises des plus grands clubs européens et notamment en Angleterre, où son profil fait sensation chez les scouts, avance le média footbalistique. « Excellent relanceur, dominant dans le duel, très cérébral, Fernandez mesure déjà 1m94 à 18 ans. Sa performance bluffante face à West Brom lors d’un tournoi de jeunes avait marqué les esprits de nombreux recruteurs ces derniers mois, en particulier ceux de Manchester United et d’Arsenal, présents sur place. Le PSG apprécie son profil moderne et a également pris des renseignements récemment. » Chelsea, qui a songé à le faire venir pour l’envoyer dans la foulée à Strasbourg en prêt, semble partir avec un peu de retard aujourd’hui. De son côté, Valence n’exclut pas une vente de son joueur, qui soulagerait ses finances mal en point (sa clause libératoire, aux alentours de 5 M€, passera à environ 10 à partir du 31 août), conclut Foot Mercato.