Le PSG dans le top 10 des clubs les plus valorisés d’Europe

Depuis plus de dix ans, le PSG figure dans la liste des meilleurs clubs du monde. Il s’offre des titres et se rapproche de son rêve de remporter la Ligue des champions. Mais depuis plusieurs années, le PSG est aussi devenu une marque reconnue mondialement. Avec ces deux arguments, le club de la capitale figure dans le top 10 des clubs européens à la plus grande valeur marchande.

Le PSG valorisé à 3,493 milliards d’euros

Comme chaque année, Football Benchmark dévoile son rapport sur la valorisation des clubs de football européens. Cette étude est menée à partir de cinq grands critères : la rentabilité (masse salariale et revenus d’un club sur deux ans), la popularité (communautés digitales), le potentiel sportif (valorisation de l’effectif) et les droits de diffusion et la propriété du stade. En cette année 2024, c’est le Real Madrid qui truste la première place avec une valorisation estimée à 5,097 milliards d’euros, première fois qu’un club dépasse la barre des 5 milliards. Manchester City, leader la saison dernière, se classe deuxième cette année (4,933 milliards d’euros). Manchester United complète le podium avec une valorisation estimée à 4,861 milliards d’euros. Le PSG se classe huitième, comme lors de la dernière étude, mais a vu sa valeur augmenter de 22%, soit 3,493 milliards. Il devance Chelsea (3,264 milliards) et Arsenal (3,108 milliards).

Le Top 10 des clubs les plus valorisés d’Europe