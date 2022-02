Le PSG dans le top 3 des plus gros soldes négatifs entre achats et ventes

Depuis 2011 et le rachat du club par QSI, le PSG a pris une nouvelle dimension que ce soit au niveau des terrains ou des à côté. Avec ses nouveaux propriétaires, les Rouge & Bleu ont permis à la Ligue 1 d’avoir une toute nouvelle notoriété mais également la possibilité que très grands joueurs qui ont foulé les pelouses de l’hexagone (Ibrahimovic, Cavani, Thiago Silva, David Beckham, Neymar, Messi….). Comme le dit l’adage, le PSG s’est acheté mais pas vendre.

Ce lundi – dans sa lettre hebdomadaire – l’Observatoire du Football, le CIES, s’est penché sur les transferts des clubs des cinq plus grands championnats européens des 10 dernières années. Il a classé les équipes selon le bilan financier de leurs opérations sur le marché des joueurs pendant cette période. Et le PSG figure dans le top 3 des plus gros soldes négatifs entre achats et ventes. Le leader se nomme Manchester United avec 1,075 milliards, devant Manchester City (984 millions) et donc les Rouge & Bleu (941 millions). Le FC Barcelone (650 M€) et Arsenal (583) complètent le podium.