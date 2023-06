Le PSG dans le Top 5 des centres de formation de France

Le PSG possède l’un des meilleurs centres de formation de France. Comme chaque année, la FFF a dévoilé le classement de la saison et le club de la capitale se classe dans le top 5.

Chaque année, le PSG arrive à sortir un ou plusieurs joueurs de son centre de formation. Pour certains, ils arrivent à percer avec leur club formateur, comme c’est le cas pour Warren Zaïre-Emery cette saison, où bien vont aller chercher du temps de jeu ailleurs. Le club la capitale figure chaque année dans les meilleurs centres de formation de France. Comme chaque année, la Direction technique nationale (DTN) de la FFF dévoile le classement des centres de formation de l’hexagone. Cette saison, le classement est dominé par le Stade Rennais, qui prend la place de Lyon.

Le PSG en quatrième position

Les Rennais devancent les Lyonnais alors que Monaco complète le podium. Le PSG échoue au pied du podium. Le top 10 est complété par Toulouse, Lille, Nantes, Montpellier, Lens et Strasbourg. Ce classement repose sur cinq critères donnant chacun lieu à une note de 0/5 à 5/5 : la professionnalisation (U16 à U23 sous contrat professionnel dans les deux premières divisions des dix premiers pays au classement UEFA et le National), le temps de jeu en équipe première du club formateur et en sélections nationales, la scolarité (diplômes obtenus lors de la saison précédente) et la représentation européenne (joueurs de clubs ayant des points au classement UEFA, avec convention de formation d’au moins un an). Est ensuite calculée la moyenne générale à partir de ces critères.

Le classement 2023 des centres de formation de France

1. Stade Rennais

2. Olympique Lyonnais

3. AS Monaco

4. Paris Saint-Germain

5. Toulouse FC

6. Lille OSC

7. FC Nantes

8. Montpellier HSC

9. RC Lens

10. RC Strasbourg Alsace

11. FC Lorient

12. OGC Nice

13. Stade de Reims

14. ESTAC Troyes

15. AC Ajaccio

16. Olympique de Marseille

17. AJ Auxerre

18. Stade Brestois

19. Angers SCO

20. Clermont Foot