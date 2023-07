Le PSG dans les clous du fair-play financier

Soumis à une obligation de rentrer dans les clous du fair-play financier sous trois ans, le PSG répond aux critères que lui avait soumis l’UEFA. Malgré tout, il sera encore surveillé cette saison.

En début de saison dernière, le PSG avait été sanctionné par l’UEFA d’une amende de 65 millions d’euros dont 55 millions d’euros avec sursis en raison d’un non-respect du fair-play financier. Le sursis dépendait de l’atteinte ou non par ces clubs des objectifs fixés dans leurs accords de règlement respectifs. En effet, le club de la capitale avait négocié directement avec l‘UEFA cet accord. Ce vendredi, la première chambre de la Commission de contrôle financier des clubs (CFCB) de l’UEFA, le responsable du FPF, a rendu publiques ses décisions.

Le PSG toujours surveillé par l’UEFA

Dans son communiqué, l’instance a fait savoir que le PSG, comme Marseille ou bien Monaco « ont tous atteint les objectifs fixés pour l’exercice 2022. » La surveillance ayant été appliquée sur trois ans, le CFCB fait savoir « qu’il continuera de surveiller leur respect de l’accord de règlement au cours de la prochaine saison. » De son côté, le PSG, comme les autres clubs épinglés par l’UEFA, s’était engagé « à respecter la règle relative aux recettes du football d’ici à la saison 2025/26. Ils s’engagent à atteindre des objectifs annuels intermédiaires et à appliquer des mesures financières et sportives conditionnelles si ces objectifs n’étaient pas atteints. » Si l’AC Milan, la Roma, Besiktas et l’Inter Milan sont dans la même situation que le PSG, Manchester United et le FC Barcelone ont eu été sanctionnés. « Le FC Barcelone s’est vu infliger une amende de 500.000 € pour avoir déclaré à tort, au cours de l’exercice 2022, des bénéfices sur la cession d’actifs incorporels qui ne constituent pas un revenu pertinent au regard de la réglementation. […]Manchester United a fait état de légers déficits d’équilibre et a été condamné à une amende de 300 000 €« , indique l’UEFA dans son communiqué.