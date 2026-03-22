Le PSG de Luis Enrique s’offre un nouveau record historique

Hier soir, le PSG s’est largement imposé contre Nice (0-4) lors de la 27e journée de Ligue 1. Avec ces quatre réalisations, le club de la capitale s’est offert un nouveau record.

Le PSG aime faire trembler les filets ces derniers. En effet, le club de la capitale a marqué pas moins de douze buts lors de ses trois derniers matches. Toutes compétitions confondues cette saison, les Rouge & Bleu ont marqué 101 buts. C’est la quatorzième saison de suite que le PSG atteint cette barre symbolique, une première pour un club de Ligue 1. Avec ces quatre réalisations contre les Niçois, les Parisiens se sont offert un record.

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Le PSG proche des 400 buts sous l’ère Luis Enrique

En effet, comme le rapporte le compte X Stats Foot, Luis Enrique est devenu le coach ayant dirigé l’équipe parisienne avec le plus grand nombre de buts inscrits. Depuis son arrivée au PSG durant l’été 2023, l’entraîneur espagnol a en effet vu ses joueurs marquer à 393 reprises lors de ses 161 matches dirigés. Il efface des tablettes Laurent Blanc, qui avait vu ses joueurs marquer 391 buts en 173 matches coachés entre 2013 et 2016. Ce record va sans aucun doute continuer à augmenter, le PSG devant disputer encore possiblement 13 matches d’ici la fin de la saison 2025-2026.

















