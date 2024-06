La saison 2023-2024 en club est terminée. Certains trophées sont encore distribués. Le PSG a remporté le concours du plus beau tifo de la saison.

Cette saison, le PSG a remporté trois trophées avec la Ligue 1, le Trophée des champions et la Coupe de France. Il a également été jusqu’en demi-finale de la Ligue des champions. En ce qui concerne le championnat de France, il s’est aussi adjugé pratiquement tous les trophées individuels lors de la cérémonie des Trophées UNFP. Kylian Mbappé a reçu le trophée de meilleur joueur, Warren Zaïre-Emery celui de meilleur espoir et Gianluigi Donnarumma celui de meilleur gardien. Luis Enrique a lui été battu pour le titre de meilleur entraîneur de la saison par Eric Roy.

A voir aussi : Les supporters montent au créneau avec Nasser Al-Khelaifi

Plus de 70 000 votants

Le PSG a aussi placé sept joueurs dans l’équipe type de la saison de Ligue 1 (Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Zaïre-Emery, Vitinha, Dembélé et Mbappé). Pour réaliser une bonne saison, le club de la capitale a aussi pu compter sur ses supporters. Ces derniers ont toujours répondu présent, que ce soit au Parc des Princes ou à l’extérieur. Ce vendredi soir, la Ligue 1 a dévoilé le vainqueur du concours du meilleur tifo de la saison. Et c’est le PSG qui l’a emporté après plus de 70 000 votes. Le club de la capitale devance le RC Lens, Marseille, l’Olympique Lyonnais et le FC Nantes. Le PSG avait également remporté le championnat des pelouses il y a quelques semaines.