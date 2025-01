Le PSG déclare son litige financier avec Mbappé à l’UEFA

Même s’il a quitté le PSG l’été dernier, Kylian Mbappé est encore lié au club de la capitale en raison d’un litige financier. Le club de la capitale a déclaré ce dernier à l’UEFA.

Après sept ans sous le maillot du PSG, Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid – libre de tout contrat – l’été dernier. S’il ne porte plus le maillot des Rouge & Bleu, l’international français est encore lié au club de la capitale. En effet, l’attaquant réclame à ses anciens dirigeants 55,4 millions d’euros de primes et de salaires non versés. La procédure dure depuis plusieurs mois, plusieurs juridictions ont tranché en faveur de l’un ou l’autre camp, mais ce n’est toujours pas fini et loin d’être fini.

Le PSG s’est offert un répit

Selon L’Equipe, le PSG a déclaré son litige avec le meilleur buteur de son histoire auprès de l’UEFA. Le quotidien sportif indique que les 55,4 millions d’euros de salaires impayés et autres primes réclamés par l’attaquant du Real Madrid ont été enregistrés auprès de l’UEFA, afin de se mettre en règle avec le règlement de l’instance. Celui-ci stipule en effet que les clubs participant aux Coupes d’Europe ne doivent pas avoir de dettes vis-à-vis de leurs salariés. « Le PSG s’est donc exécuté en transmettant à l’instance de contrôle financier des clubs (ICFC) de l’instance européenne les détails de ce qu’il qualifie de « litige ouvert » avec l’ancienne tête de gondole de son projet. Selon le club, figurent les 55,4 millions d’euros réclamés par Mbappé, mais aussi les charges sociales et impôts, pour un total de 98 millions d’euros. Ne pas solder ce « litige ouvert » pourrait exposer le PSG à des sanctions de l’UEFA au vu des règlements. » Mais le club parisien s’est donné le temps de voir venir en saisissant le tribunal judiciaire de Paris pour contester le pouvoir des commissions de la LFP, lance L’Equipe. Le quotidien sportif conclut en expliquant que l’UEFA attendra la décision prise par cette juridiction pour trancher. Si elle ne suit pas le PSG dans son raisonnement, il devra payer sous peine d’être sanctionné. Mais Paris s’est offert un répit et peut faire lanterner Mbappé, sans pour l’instant être menacé.