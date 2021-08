Le PSG demanderait 220M€ pour Mbappé (LP)

Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, l’avenir de Kylian Mbappé est au centre des crispations depuis plusieurs semaines. Et depuis l’offre de 160M€ du Real Madrid et la sortie médiatique du directeur sportif des Rouge & Bleu – Leonardo – le futur de l’international français sera l’un des enjeux de cette dernières semaine de mercato (qui ferme ses portes le mardi 31 août).

Si le club de la capitale a déjà rejeté la première offre des Merengues, jugée trop insuffisante, il pourrait envisager un départ de son joueur avec une somme plus élevée. Et selon les informations du Parisien, la Casa Blanca devrait augmenter sa proposition de 60M€ afin de faire céder les dirigeants parisiens. “Les vice-champions de France exigeraient 220 millions d’euros pour laisser filer leur crack (…) Une manière pour Paris de ne pas perdre la face et de ne pas brader le joueur qu’il souhaitait conserver et placer au centre de son projet pour les prochaines saisons.” Pour rappel en cas de vente lors de cette période des transferts, le PSG devra verser 35M€ à l’ancien club de Kylian Mbappé, l’AS Monaco. Un accord qui était convenu lors de la signature de joueur de 22 ans en 2017.

Mais pour l’instant, le PSG n’a pas reçu de nouvelle offre de la part du Real Madrid, précise le quotidien régional. Les présidents des deux clubs – Nasser al-Khelaïfi et Florentino Pérez – pourraient notamment se croiser ce jeudi à Istanbul lors du tirage au sort pour la phase de groupes de Ligue des champions. Le Parisien conclut en indiquant que Manchester City “garde un œil sur la situation du prodige français.”