Ces dernières heures, le PSG a été associé au joueur du FC Barcelone, Lamine Yamal. Une rumeur rapidement démentie par le club parisien.

Avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG veut se renforcer en attaque. Et depuis plusieurs semaines, de nombreux noms sont associés aux Rouge & Bleu dans cette période de mercato qui peine à démarrer. Si les pistes menant à Victor Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia alimentent la presse italienne, un autre nom a surgi récemment, celui de Lamine Yamal.

Le PSG n’a jamais ouvert les négociations avec le FC Barcelone

Véritable sensation de cet Euro 2024, l’ailier de 16 ans est sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en 2026. Et plusieurs clubs auraient pu profiter de la situation financière compliquée du club catalan pour s’attacher les services du gaucher d’1m78 contre un gros chèque. Selon l’agence de presse EFE, le PSG était prêt à dégainer une offre de 250M€ cet été mais devait faire face au refus du Barça, qui ne veut pas entendre parler d’un transfert de son jeune talent. Une informations qui a rapidement fait réagir les champions de France en titre. Contacté par le quotidien catalan Sport, le club de la capitale a démenti ces rumeurs et affirme ne pas avoir négocié le transfert de l’attaquant barcelonais. Des sources au PSG ont sobrement répondu « Ce n’est pas vrai. » Même si le joueur est apprécié par Luis Campos et Luis Enrique, « ces mêmes sources assurent que le club n’a à aucun moment présenté une offre de 250M€ pour négocier un prétendu transfert de Lamine Yamal. Aucun membre du club français ne s’est assis pour négocier avec Deco, le directeur sportif du Barça, ou avec Jorge Mendes, l’agent du joueur », conclut Sport.