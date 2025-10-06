Le PSG dément les informations de la FFF concernant la blessure de Barcola

Déjà en conflit avec la FFF lors du rassemblement de septembre, le PSG a une nouvelle fois pointé du doigt l’instance française suite à l’annonce de la blessure de Bradley Barcola.

Le conflit entre le PSG et la FFF, acte II. En mauvais terme avec la Fédération française de football en septembre dernier suite aux blessures d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué, le club parisien n’a pas apprécié l’annonce du forfait de Bradley Barcola ce lundi. En effet, dans un communiqué publiée plus tôt dans la journée, l’instance française avait confirmé l’absence de l’attaquant parisien pour ce rassemblement en raison « d’une lésion chronique de l’ischio-jambier droit depuis le match de Ligue des Champions face à l’Atalanta. »

Mais le PSG dément les informations de ce point médical et n’a pas tardé à réagir via un communiqué : « Le Paris Saint-Germain a pris connaissance avec étonnement du communiqué de presse publié par la Fédération française de football ce lundi 6 octobre sur l’état de santé de Bradley Barcola. Les informations publiées dans ce communiqué de presse ne correspondent en rien aux informations médicales communiquées par les équipes médicales du Paris Saint-Germain. En amont du rassemblement et à la suite du match de la 7e journée de Ligue 1 face à Lille, le Paris Saint-Germain a transmis à l’Equipe de France un bilan médical de Bradley Barcola ne faisant en aucun cas état d’une lésion chronique après le match face à l’Atalanta. Le Paris Saint-Germain insiste également sur le fait que le secret médical doit être respecté pour le bien de toutes les parties », a déclaré le club de la capitale. Un nouvel épisode de tension entre les Rouge & Bleu et la FFF.

