Le PSG, deuxième club le mieux indemnisé après la Coupe du monde 2026
Avec 16 joueurs convoqués pour la Coupe du monde 2026, le PSG sera le deuxième club le mieux indemnisé, en recevant 2,5 M€ de la part de la FIFA.
Le PSG compte un nouveau champion du monde dans son effectif. Grâce à la victoire de l’Espagne à la Coupe du monde 2026, Fabian Ruiz a décroché un nouveau titre. Au cours de cette compétition, le club de la capitale a vu 16 de ses joueurs rejoindre leur sélection nationale pour disputer le tournoi. Grâce à cela, le double champion d’Europe en titre percevra une belle somme de la part de la FIFA.
Le PSG percevra 2,5 M€
En effet, comme le rapporte L’Équipe, le PSG va percevoir 2,5 M€ grâce à ce Mondial 2026. « Le calcul repose sur le FIFA Club Benefits Programme, avec une indemnité de 4 300 euros par jour et par joueur entre le 1er juin et le 19 juillet 2026, sur la base d’un taux de conversion de 1 dollar pour 0,86 euro. La somme est ensuite répartie au prorata entre les clubs ayant employé le joueur sur les deux dernières saisons, dans une enveloppe totale de 305,3 M€ », explique le quotidien sportif. Le club parisien est ainsi le deuxième club le mieux indemnisé, derrière Manchester City qui va toucher 3,1 M€ grâce à ses 19 joueurs envoyés. Le podium est complété par Arsenal (16 joueurs) avec 2,4 M€. Le Bayern Munich occupe la quatrième place (2,3 M€).
Sur le plan national, le PSG devance largement le LOSC (1,2 M€), l’AS Monaco (960 000 €), le Stade Rennais (930 000 €), le RC Strasbourg (910 000 €), l’OGC Nice (890 000 €) et l’Olympique de Marseille (880 000 €). « À l’échelle des Championnats, la Ligue 1 se classe quatrième avec 11,83 M€, derrière la Premier League, la Bundesliga et la Liga, mais devant la Serie A », conclut L’É.
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