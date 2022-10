Le PSG, deuxième effectif le plus onéreux d’Europe

On le sait, pour se doter d’un effectif des plus compétitifs, le PSG n’a nullement lésiné sur les moyens. Un état de fait qui explique, ce jour, la place octroyée au club de la capitale au sein du classement établi par le CIES en ce qui concerne les équipes les plus onéreuses du vieux continents.

Le PSG et le mercato, c’est une longue histoire d’amour qui risque de perdurer un bon petit moment. Sur les dernières années, le board rouge et bleu n’a pas hésité à débourser des sommes ahurissantes afin de construire un effectif capable de gagner la Ligue des Champions. En ce sens, le plus grand fait d’arme parisien reste l’acquisition de Neymar Jr et de Kylian Mbappé à l’été 2017. Un package qu’on pourrait estimer à environ 400 millions d’euros. Néanmoins, malgré ce, le PSG ne trône nullement tout en haut du classement des effectifs les plus chers, ce prix revenant à Manchester City.

En effet, ce jour, l’Observatoire du Football CIES s’est penché, dans le cadre de sa lettre hebdomadaire, sur les sommes cumulées les plus importantes pour bâtir les différents effectifs européens. Et à ce petit jeu-là, c’est Manchester City qui se place comme le leader avec une somme estimée à 605 millions d’euros. Le PSG suit avec 510 millions d’euros. Enfin, le podium est complété par Manchester United avec une somme estimée à 480 millions d’euros.

Le classement des effectifs les plus onéreux d’Europe