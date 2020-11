Le PSG dévoile deux maillots collectors pour ses 50 ans

En cette année 2020, le PSG fête ses 50 ans. Pour fêter ce cap symbolique, les Rouge & Bleu proposent plusieurs initiatives autour de ce cinquantième anniversaire. Dernière en date, deux maillots collectors. En effet, le PSG va proposer à la vente – en série limitée de 1970 pièces – des maillots domicile et extérieur de cette saison avec plusieurs clins d’œil sur ces derniers. Pour le maillot domicile, le logo sera entouré d’un liseré doré avec les deux dates importantes – celle de la création (1970) et celle des 50 ans (2020) alors que ce liseré sera gris sur le maillot extérieur. On peut également retrouver le logo des 50 ans du club sur la manche droite des deux maillots. En bas des tuniques, on pourra retrouver une cartouche argentée comportant le numéro attribué (de 1 à 985). Enfin, un numéro 50 sera floqué sur le dos des maillots avec à l’intérieur le nom des 467 joueurs qui ont porté au moins une fois la tunique Rouge & Bleu. Chaque maillot sera présenté dans un coffret spécial. Les 1970 maillots (985 chacun) seront bientôt mis en vente au prix de 240 euros – dont 40% reversés à la Fondation du PSG – dans les boutiques officielles du club et sur sa boutique en ligne.

image PSG

Image : psg