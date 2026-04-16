Le PSG dévoile plusieurs créations autour de son histoire

Le PSG a décidé de rendre hommage à plusieurs moments forts de son histoire. Entre maillot rétro, livre ou encore œuvre d’art et musique, le club de la capitale dévoile plusieurs créations.

Créé en 1970, le PSG possède une longue et grande histoire qui a été marquée par des joueurs, des trophées et des épopées. Ce jeudi, le club de la capitale a dévoilé plusieurs initiatives pour honorer des moments forts de son histoire. Comme depuis plusieurs années, le club de la capitale remet au goût du jour des maillots emblématiques de son histoire. Le dernier en date, la réédition de la tunique de la saison 1985-1986, maillot du premier titre de champion de France de l’histoire des Rouge & Bleu. Dans son communiqué, le PSG explique : « Fidèle aux matières et au design d’origine, floqué par la même entreprise qu’alors, ce maillot collector est disponible en quantité ultra-limité. Une édition capsule pour rendre hommage à une équipe qui, après une série exceptionnelle de 26 matchs sans défaite entre juillet 1985 et janvier 1986, célébra son premier sacre national le 12 avril 1986. » La réédition de ce maillot donnera lieu à la présence des anciens joueurs de l’effectif de Gérard Houllier dimanche lors de la rencontre entre le PSG et Lyon.

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une œuvre d’art et une création musicale pour retracer l’année 2025 historique

Le PSG annonce également, qu’à l’occasion du 30e anniversaire de la victoire du Club en Coupe d’Europe, avec les éditions Amphora publieront le 30 avril prochain un livre intitulé « PSG 1996 – premier sacre européen ». L’ouvrage révèle les coulisses de la saison 1995-1996 et propose une plongée inédite dans l’univers de l’effectif de l’époque. Enfin, le PSG dévoile la sortie d’une œuvre d’art et d’une création musicale pour retracer l’année 2025 historique. « L’affiche, intitulée “Allégorie Parisienne” et dessinée par l’artiste français Octave Marsal, designer pour des marques de renom, célèbre les 6 trophées gagnés par le Paris Saint-Germain au cours de l’année 2025. » Pour faire perdurer les émotions de cette saison unique, le Paris Saint-Germain annonce la sortie du titre « Le cœur de Paris », composé par le DJ et producteur Michaël Canitrot. Création musicale inédite, cette œuvre mêle les univers électro et lyrique à travers la voix de la mezzo-soprano Marina Viotti, et donne vie aux émotions d’une histoire, d’un héritage et d’une ville, Paris, conclut le PSG.