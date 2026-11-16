Le PSG dévoile sa collection avec XO, marque de The Weeknd

Meilleur club du monde, le PSG attise les convoitises des plus grandes marques. Ce lundi, il a dévoilé une collection avec XO, la marque du chanteur The Weeknd.

Avec ses performances sur le terrain, le PSG remplit son palmarès mais attire également les marques du monde entier qui souhaitent s’associer au double champion d’Europe. Ces dernières semaines, le club de la capitale a annoncé le partenariat avec plusieurs marques. Ce lundi, il vient de dévoiler sa collection complète avec XO, la marque du chanteur The Weeknd. « Cet été, à l’occasion d’Ici C’est Paris – La Maison, les fans de The Weeknd et du Paris Saint-Germain avaient pu découvrir en avant-première les premières créations issues de cette nouvelle collaboration », rappelle le PSG dans son communiqué. « Au cœur d’un espace entièrement consacré à l’univers de l’artiste, le maillot officiel XO x PSG avait été présenté pour la première fois aux côtés d’une édition exclusive du vinyle Hurry Up Tomorrow.«

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Neuf pièces textiles

Dans son communiqué, le PSG indique : « Pensée à la rencontre de l’univers créatif de XO et de l’identité du Paris Saint-Germain, la collection réunit neuf pièces textiles : deux track jackets, deux T-shirts, deux shorts, un débardeur, une casquette ainsi que le maillot officiel XO x PSG, pièce emblématique de la collaboration. » Le club de la capitale conclut en expliquant que la collection complète PSG x XO est disponible sur le store XO et la boutique en ligne du Paris Saint-Germain et le store XO.







