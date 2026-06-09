Le PSG dévoile sa collection training qui accompagne le maillot domicile 26-27

À la veille de la rencontre contre le Stade Brestois, le PSG avait dévoilé son maillot domicile de la saison 2026-2027. Ce mardi, le club de la capitale a dévoilé la collection training qui accompagne ce maillot.

Si la saison 2025-2026 du PSG s’est terminée il y a quelques jours avec la victoire en finale de la Ligue des champions contre Arsenal (1-1, 4 t.a.b. à 3), le club de la capitale travaille déjà sur l’exercice 2026-2027. Le 9 mai dernier, il avait dévoilé son nouveau maillot domicile, qui avait été porté le lendemain lors du dernier match de la saison au Parc des Princes, la réception du Stade Brestois pour le compte de la 33e journée de Ligue 1 (1-0). Dans son communiqué de présentation, le club de la capitale avait expliqué que la collection training qui accompagnait cette nouvelle tunique serait dévoilée au début du mois de juin.

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Plusieurs produits proposés

Ce mardi, le PSG a dévoilé cette dernière. Elle est de dominante noire avec des touches de bleu et de rouge. Le Nike est de couleur rouge avec le sponsor Qatar Airways également écrit en rouge. Le logo du PSG est de couleur rouge et bleue alors que dans le dos, il y a une inscription Paris Saint-Germain avec une écriture stylisée. Toute la collection est désormais disponible dans les boutiques du club de la capitale et sur le store internet.