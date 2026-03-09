Le PSG dévoile son cinquième maillot de la saison

Alors que les saisons précédentes, le PSG présentait quatre maillots, celle de 2025-2026 verra cinq tuniques. La dernière en date a été officialisée ce lundi matin.

Le PSG est l’un des meilleurs clubs au monde. C’est également une marque qui grandit à l’international. Depuis de nombreuses années, le club de la capitale collabore avec la marque Jordan Brand pour élaborer certains maillots que les joueurs parisiens portent sur les terrains mais également une collection lifestyle qui accompagne les maillots. Ce lundi matin, les deux entités ont dévoilé le maillot Night Edition. Dans son communiqué, le PSG explique que le maillot s’inspire directement de l’énergie singulière de Paris la nuit, à travers un imprimé unique capturant les lumières de la capitale.

Le maillot inauguré contre Chelsea

« Le maillot Night Edition puise son inspiration dans les jeux de lumières qui transforment la capitale à la nuit tombée, en particulier les reflets d’un lieu iconique pour les Parisiens et les visiteurs du monde entier, le Trocadéro. Son motif imprimé unique, présent sur l’ensemble du maillot, capture l’énergie électrique de Paris la nuit, en utilisant une palette sophistiquée de chrome et de noir qui reflète les lumières. Le maillot explore ainsi de nouveaux territoires graphiques, à la croisée de la performance et du design contemporain », avance le PSG dans son communiqué. La collection Night Edition s’inscrit dans une conviction partagée par le Paris Saint-Germain et Jordan Brand : la quête de l’excellence passe par le dépassement de soi constant sur, comme en dehors du terrain, indique le club de la capitale. Dans cet esprit, Jordan Brand, SNIPES et le Paris Saint-Germain organiseront au Palais de Tokyo le mercredi 11 mars une expérience immersive intitulée « Chrome Cage » : un cube miroir géant, inspiré des reflets chromés du maillot, à l’intérieur duquel plusieurs miroirs permettront de se voir sous toutes les coutures et sous différents angles. Cette nouvelle tunique sera porté lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions contre Chelsea mercredi (21 heures, Canal Plus).