Le PSG dévoile son maillot domicile de la saison 2026-2027

C’est un moment attendu par tous les supporters du PSG. Ce samedi matin, le PSG a dévoilé son maillot domicile pour la saison 2026-2027. Un maillot qui conserve son design Hechter.

Le PSG est dans une fin de saison palpitante. Leader de Ligue 1 à trois journées de la fin, il se rapproche d’un nouveau titre de champion de France. Il peut également conserver son titre en Ligue des champions, lui qui affrontera en finale Arsenal le 30 mai prochain à Budapest. Si la saison 2025-2026 n’est pas encore terminée, le PSG pense déjà à l’exercice 2026-2027. Ce samedi matin, le club de la capitale a en effet dévoilé son maillot domicile pour la saison prochaine.

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Ce maillot rend hommage à toutes les générations de supporters du PSG

Dans son communiqué, le PSG explique que cette nouvelle tunique rend hommage à toutes les générations de supporters Rouge & Bleu en réinterprétant les codes historiques du Club : bleu roi, large bande centrale rouge entourée de blanc et positionnement central du logo PSG et du swoosh Nike. Pensé comme une véritable déclaration d’amour à Paris et à ses supporters, il célèbre le lien entre le terrain et les tribunes et sera porté par l’ensemble des sections du Club la saison prochaine, assure le PSG. Cette tunique sera portée par les Parisiens lors de la rencontre contre le Stade Brestois comptant pour la 33e journée de Ligue 1 demain soir (21 heures, Ligue 1+) , dernier match au Parc des Princes de la saison.

Image : PSG.fr