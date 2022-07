En pleine tournée estivale au Japon, le PSG a profité de cet évènement pour officialiser sa tenue extérieure de la saison 2022-2023. Ainsi, ce maillot Jordan away est à « dominante grise avec des variations noire, brune et taupe. » Ces différentes pièces rendent notamment hommage « à la mythique enceinte parisienne (le Parc des Princes, ndlr) qui fête cette année ses 50 ans et dans lequel l’équipe parisienne a joué 1147 matches à date », détaille le PSG dans son communiqué.

Le nouveau maillot sera porté ce mercredi

Cette nouvelle tunique sera porté pour la première fois par les Parisiens à l’occasion du match amical face au Kawasaki Frontale ce mercredi. En plus de ce maillot, « un assortiment de pièces lifestyle sont disponibles dès à présent en accès anticipé en avant-première dans l’ensemble du réseau de boutiques du Paris Saint-Germain, sur store.psg.fr et nike.com. » Au Japon, la collection away est disponible dès ce mardi, précise les Rouge & Bleu dans leur communiqué. « Elle bénéficie à son lancement de la visibilité exceptionnelle de la tournée parisienne, du solide réseau de vente développé par le club parisien, et de la popularité unique de la marque Jordan dans le pays. »