Le PSG dévoile son maillot third de la saison 2024-2025

Après les maillots domicile et extérieur dévoilés il y a plusieurs semaines, le PSG a officialisé sa troisième tunique de la saison.

Comme depuis plusieurs saisons, le PSG évoluera avec quatre jeux de maillot durant l’exercice en cours. Après ses tuniques domicile et extérieur, le club parisien a dévoilé son troisième maillot de la saison. En collaboration avec son partenaire Jordan Brand, cet ensemble est de couleur rose avec une bande noire au centre, et « symbolise l’alliance du luxe parisien et de la performance sportive. » Cette tenue reflète l’engagement des deux marques à fusionner élégance et audace, tout en capturant l’esprit unique du Club de la nouvelle génération.

Le maillot sera porté lors de PSG / Rennes

Dans son communiqué, le PSG explique : « Conçu pour transcender les générations et les genres, ce maillot va bien au-delà d’une simple tenue de match. Il prolonge l’énergie et l’effervescence de l’été parisien 2024, période où la ville a brillé sur la scène internationale à travers ses performances sportives et son style unique. Symbole d’appartenance et de fierté, il incarne la volonté des supporters et des athlètes de s’imposer avec assurance, sur et en dehors des terrains. » En plus de cette nouvelle tunique, une gamme training et lifestyle, incluant trois paires de chaussures, dont une édition spéciale de la mythique AJ1 Low, aux couleurs de la collection, sera également commercialisée.

Les champions de France précisent que ce maillot third sera étrenné pour la première fois lors de PSG / Stade Rennais ce vendredi (21h sur beIN SPORTS 1), à l’occasion de la 6e journée de Ligue 1. L’équipe féminine portera également cette nouvelle tenue ce week-end face à Guingamp. « Le nouveau maillot ainsi que l’ensemble de la collection Training et Lifestyle Third seront disponibles dès le 24 septembre 2024 sur store.psg.fr, nike.com, dans l’ensemble du réseau de boutiques du Paris Saint-Germain, dans une sélection de magasins Nike puis enfin dans l’ensemble du réseau de distribution dès le 29 septembre 2024″, conclut le PSG dans son communiqué.