Le PSG et Jordan Brand ont dévoilé le nouveau maillot third pour la saison 2026-2027. En plus de cette tunique noire, une nouvelle collection est également proposée.

À quelques jours de la réception de l’AS Roma en Ligue des champions, le PSG a dévoilé son troisième maillot pour la saison 2026-2027. En collaboration avec Jordan Brand, cette tunique « réinterprète l’un des codes les plus emblématiques du Club, à travers une palette de couleurs inédite. » En effet, ce maillot présente « un subtil effet de tie-dye dans différentes nuances de vert sur l’ensemble du corps. Au centre, une succession de fines bandes verticales vertes, rouges et violettes revisite la bande centrale parisienne, tandis que des touches de jaune viennent compléter le design, notamment sur le flocage », explique le club parisien dans son communiqué. Ce nouveau maillot sera disponible dès aujourd’hui sur la boutique en ligne du PSG (store.psg.fr), dans les boutiques officielles du club, ainsi que sur nike.com et la Nike House of Innovation à Paris.

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Une nouvelle collection disponible dès ce lundi

En plus de ce nouveau maillot third, le PSG et Jordan Brand dévoilent une collection lifestyle complète, inspirée de l’esprit sportswear des années 90 : vestes, hoodies, t-shirts et pantalons composent cette nouvelle collection. Le lancement de cette nouvelle gamme sera célébré le mercredi 25 novembre à partir de 17h à l’Union de la Jeunesse Internationale de Youssouf Fofana. Tout comme le nouveau maillot third, cette collection sera disponible dès ce lundi 23 novembre.

🆕⬛️ Un héritage, de nouveaux codes ! Le Paris Saint-Germain et Jordan Brand dévoilent le nouveau maillot Third pour la saison 2026-2027. Disponible sur https://t.co/nlP3LTruGo, nos boutiques PSG et https://t.co/6xITbiToay #PSGxJordan https://t.co/4zXA2rU6nl — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 23, 2026

Image : psg.fr

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