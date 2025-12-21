Le PSG dévoile son programme de reprise

Après une année 2025 historique, les joueurs du PSG bénéficieront d’une semaine de vacances bien méritées avant d’entamer un début d’année 2026 chargé.

Le PSG a conclu son année 2025 légendaire par une qualification pour les 16e de finale de la Coupe de France. Après leur victoire face au Vendée Fontenay Foot (4-0) ce samedi, les Parisiens vont profiter de vacances bien méritées avant d’entamer une année 2026 tout aussi intense. Et le club parisien a dévoilé son programme de reprise.

Reprise de l’entraînement le 30 décembre

Les Rouge & Bleu seront de repos du lundi 22 au lundi 29 décembre. Ensuite, les joueurs de Luis Enrique retrouveront le Campus PSG le mardi 30 décembre. Ils auront quelques jours pour préparer le premier match de 2026 : le derby francilien face au Paris FC, le dimanche 4 janvier 2026 à 20h45 au Parc des Princes, à l’occasion de la 17e journée de Ligue 1.

Le programme de reprise du PSG

Du lundi 22 décembre au lundi 29 décembre : Repos

Mardi 30 décembre : Entraînement à huis clos (17h)

Mercredi 31 décembre : Entraînement à huis clos (11h)

Jeudi 1er janvier : Repos

Vendredi 2 janvier : Entraînement à huis clos (11h)

Samedi 3 janvier : Les quinze premières minutes de l’entraînement ouvertes aux médias (11h) La conférence de presse de Luis Enrique (13h)

Dimanche 4 janvier : Paris Saint-Germain / Paris FC (20h45 sur Ligue 1+ / 17e journée de Ligue 1)