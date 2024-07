Le PSG dévoile son programme des matches amicaux

Après avoir repris le chemin de l’entraînement ce lundi, le PSG disputera des matches amicaux avant le début de l’exercice 2024-2025 avec deux rencontres au programme en août.

Le PSG a repris le chemin de l’entraînement ce lundi 15 juillet 2024. Si les deux premiers jours de la semaine seront consacrés aux tests physiques et médicaux, la préparation montera crescendo avec des séances d’entraînements au Campus PSG à partir de mercredi. Et pour parfaire sa condition physique, le club de la capitale devra également rencontrer quelques adversaires. Sans stage de pré-saison à l’étranger comme lors des étés précédents et avec le Trophée des Champions reporté à une date ultérieure, les champions de France en titre ont dévoilé leur programme des matches amicaux.

Le RB Leipzig et Sturm Graz au programme

Et il faudra attendre le mois d’août pour revoir le PSG fouler les pelouses. Le mercredi 7 août prochain, le club parisien affrontera l’équipe autrichienne de Sturm Graz. Une rencontre qui aura lieu en Autriche, au Wörthersee Stadion, à partir de 18h30. Trois jours plus tard, les joueurs de Luis Enrique prendront cette fois-ci la direction de l’Allemagne pour affronter le RB Leipzig – au RB Leipzig Stadium – le samedi 10 août à 18 heures. Pour l’instant, ces deux rencontres « seront retransmises en direct et en intégralité sur PSG TV Premium dans certains territoires », précise le PSG dans son communiqué. Pour rappel, le premier match de Ligue 1 se déroulera au Stade Océane face au Havre le week-end du 16 août.

Le programme des matches amicaux

Mercredi 7 août (18h30 au Wörthersee Stadion) : Sturm Graz / Paris Saint-Germain

Samedi 10 août (18h au RB Leipzig Stadium) : RB Leipzig / Paris Saint-Germain