Le PSG dévoile son quatrième maillot de la saison 2025-2026
Pour son match de Ligue des champions face à Tottenham ce mercredi, le PSG va arborer son nouveau maillot fourth.
Avant le match de Ligue des champions face à Tottenham (21h), le PSG a officialisé son quatrième maillot de la saison 2025-2026. En collaboration avec Jordan Brand, ce maillot est « inspiré par la tradition des ateliers de couture parisiens, il exprime la rencontre entre l’élégance, la créativité et la performance. Du terrain aux ateliers de création, le Paris Saint-Germain et Jordan Brand cultivent le même art : celui du jeu et du geste. Travaillé avec précision et passion, le nouveau maillot exprime la force du détail et l’équilibre entre héritage d’un savoir-faire et performance. », annonce le PSG dans son communiqué.
Ce quatrième maillot est de couleur noire avec de teintes de gris anthracite et des nuances de rose et avec ligne rouge au centre. « Du col élégant jusqu’aux coutures apparentes, chaque détail a été pensé pour conjuguer élégance et technicité. Utilisée pour la première fois, la technique Cross-Dye, apporte des contrastes subtils et des effets de matière uniques, renforçant le caractère premium des pièces. » En plus de cette nouvelle tunique, une collection est de sortie : des tenues d’entraînement et pré-match, deux vestes Anthem iconiques et une Air Jordan Parka qui célèbre l’énergie du Parc des Princes, à travers un imprimé inédit à la croisée du style et de la passion. À cela s’ajoutent deux nouvelles sneakers PSG aux couleurs de la collection, la Air Jordan 5 Retro et la Air Jordan 4 RM, toutes deux dotées d’une semelle intérieure reprenant l’imprimé du Parc des Princes. « Le maillot FOURTH, la tenue pré-match et les vestes Anthem sont d’ores-et-déjà disponibles sur le http://store.psg.fr, http://nike.com et dans l’ensemble du réseau de boutiques Paris Saint-Germain et NIKE à travers le monde. Le reste de la collection sera disponible à partir du 3 décembre 2025. »