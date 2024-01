Le PSG dévoile son quatrième maillot de la saison

Comme depuis de très nombreuses saisons, le PSG possède quatre maillots. Ce mercredi, le club de la capitale a dévoilé son maillot Fourth, qui fête les cinq ans de la collaboration avec Jordan Brand.

Le PSG est un club et une marque reconnue mondialement. Chaque année, le PSG dévoile des collections qui font fureur dans le monde entier. Et comme depuis de nombreuses années, le club de la capitale possède un jeu de quatre maillots pour la saison. Alors que les tuniques domiciles et extérieurs sont officialisés avant le nouvel exercice et que le troisième, souvent utilisé pour la Ligue des champions, est dévoilé au mois de septembre, juste avant le début de la phase de poules de la Champions League, le maillot Fourth est lui annoncé au début de l’année. Même si plusieurs leaks ont pullulé sur la toile depuis plusieurs mois, le PSG n’a pas dérogé à la règle en dévoilant son quatrième maillot en avance.

Porter pour la première fois par les Féminines ce soir contre l’Ajax

A voir aussi : UWCL : Grace Geyoro se livre avant PSG / Ajax

Ce mercredi matin, le PSG a donc dévoilé ce quatrième maillot pour la saison 2023-2024. Ce dernier, affublé du logo du Jump Man de la marque Jordan Brand, qui collabore avec les Rouge & Bleu depuis maintenant cinq ans, est de couleur or avec « l’emblématique imprimé éléphant » indique le club de la capitale dans son communiqué. C’est le même design que le maillot Third de cet exercice 2023-2024. Il aborde également des bandes noires sur le côté du maillot, alors que les contours du cou et des manches sont également noirs. Le club de la capitale fait savoir que cette tunique sera portée pour la première fois par les Féminines lors de la rencontre d’UEFA Women’s Champions League – au Parc des Princes – contre l’Ajax Amsterdam ce mercredi soir (21 heures).

🚨 Le PSG officialise son nouveau maillot Fourth en collaboration avec Jordan Brand 🟤⚫️



🗣️ Une note sur 10 pour ce nouveau maillot ? pic.twitter.com/dH7InK6siV — Canal Supporters (@CanalSupporters) January 24, 2024