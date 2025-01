Comme depuis plusieurs saisons, le PSG lance quatre maillots. Ce mardi soir, le club de la capitale a dévoilé sa quatrième tunique en collaboration avec Jordan Brand.

Depuis plusieurs semaines, des images du quatrième maillot de la saison 2024-2025 du PSG ont fuité sur internet. Ce mardi soir, le club de la capitale a officialisé son maillot Fourth. Dans son communiqué, le PSG indique que : « Pour la première fois, un maillot de football a d’abord été imaginé et conçu en manches longues. Orné de motifs d’ailes faisant écho à l’iconique logo « Wings » de Jordan, il symbolise la rencontre du Paris Saint-Germain et de Jordan Brand. Également disponible à manches courtes, il accompagnera les joueurs et joueuses du Paris Saint-Germain durant la seconde moitié de saison, clôturant ainsi le vestiaire 2024/2025. »

A voir aussi : Beraldo : « Très reconnaissant de pouvoir porter le maillot du PSG »

Disponible à la vente à partir du 22 janvier

En plus de ce maillot, le PSG dévoile une nouvelle collection training. « S’y trouve une tenue d’échauffement proposée en trois coloris — bleu, blanc et rouge. Un clin d’œil aux couleurs du Club. » Le maillot et sa tenue de match complète, tout comme la collection training et une sélection de pièces lifestyle Jordan en quantités limitées, seront disponibles dès le 22 janvier 2025 en boutiques Paris Saint-Germain, sur store.psg.fr et NIKE.com, indique le PSG dans son communiqué. Du 21 au 26 janvier 2025, une boutique éphémère à la scénographie inattendue ouvre ses portes au 31, place du Marché Saint-Honoré. Au cœur du 1er arrondissement parisien et de la semaine de la mode, le lieu met en scène la collection « Wings » dans un décor inédit. Le seul au monde à révéler ces pièces à un public averti. Accessible uniquement sur réservation via le thread dédié PSG x Jordan Wings, les supporters du club et esthètes exigeants peuvent ainsi vivre une expérience rare, hautement exclusive, conclut le PSG.