Psg maillot third
Image : psg.fr

Le PSG dévoile son troisième maillot de la saison 2025-2026

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum17 août 2025

Pour son premier match de Ligue 1 cette saison, le PSG va arborer son nouveau maillot third officiellement dévoilé ce dimanche 17 août.

Le PSG entame sa saison 2025-2026 de Ligue 1 sur la pelouse du FC Nantes ce dimanche soir (20h45 sur Ligue 1 +). Et pour ce premier déplacement en championnat, les joueurs de Luis Enrique arboreront pour la première fois leur maillot third. En effet, ce dimanche 17 août, le club de la capitale a dévoilé sa nouvelle tunique.

Le PSG 2025 / 2026 plus fort que 2021 / 2022 en vente de maillots !

Un hommage à la collection Total 90

Avec son équipementier Nike, ce troisième maillot est inspiré de l’univers graphique Total 90, qui a marqué le début des années 2000. Ce nouveau maillot en propose une réinterprétation contemporaine. « Avec sa palette tranchée, ses lignes affirmées et sa coupe modernisée, cette création fait dialoguer les codes du passé avec les ambitions du présent (…) Longtemps réclamé par les fans, le rouge revient en force sur un maillot du Paris Saint-Germain. Inspiré du mythique T90, il en reprend les lignes de coupe légendaires et le rouge vif emblématique, réinventés pour 2025-2026. », détaille le PSG dans son communiqué.

Cette nouvelle tunique a été révélée lors d’un évènement immersif tenu secret jusqu’à son ouverture. « Porté par quatre joueurs de l’effectif du Paris Saint-GermainJoão Neves, Gonçalo Ramos, Vitinha et Warren Zaïre-Emery – aux côtés de la Légende du club, Pedro Miguel Pauleta, le reveal a pris des allures de passage de flambeau entre générations. » Ce nouveau maillot sera porté ce dimanche face au FC Nantes sur la pelouse de La Beaujoire. « Le maillot Third 2025-26 est dès à présent disponible dans toutes les boutiques officielles du Paris Saint-Germain, sur store.psg.fr, nike.com et au sein du réseau de distribution Nike. Il sera en vente avec le reste de la collection dès le lundi 25 août dans l’ensemble du réseau de distribution », précise le club.

Psg maillot third
Psg maillot third
Psg maillot third
Barcola maillot third
Images : psg.fr
Youtube : Canal Supporters Paris

Tags
Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum17 août 2025

Articles similaires

Lee luis enrique

Nantes / PSG : les compositions probables selon la presse

17 août 2025
Revue De Presse Psg

Revue de Presse PSG : Ligue 1, FC Nantes, mercato…

17 août 2025
Psg forum de nuit 2

Communauté CS – Le forum de nuit

16 août 2025
Illia zabarnyi

Première pour Zabarnyi avec le PSG contre Nantes demain ?

16 août 2025
Bouton retour en haut de la page