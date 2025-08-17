Le PSG dévoile son troisième maillot de la saison 2025-2026

Pour son premier match de Ligue 1 cette saison, le PSG va arborer son nouveau maillot third officiellement dévoilé ce dimanche 17 août.

Le PSG entame sa saison 2025-2026 de Ligue 1 sur la pelouse du FC Nantes ce dimanche soir (20h45 sur Ligue 1 +). Et pour ce premier déplacement en championnat, les joueurs de Luis Enrique arboreront pour la première fois leur maillot third. En effet, ce dimanche 17 août, le club de la capitale a dévoilé sa nouvelle tunique.

Un hommage à la collection Total 90

Avec son équipementier Nike, ce troisième maillot est inspiré de l’univers graphique Total 90, qui a marqué le début des années 2000. Ce nouveau maillot en propose une réinterprétation contemporaine. « Avec sa palette tranchée, ses lignes affirmées et sa coupe modernisée, cette création fait dialoguer les codes du passé avec les ambitions du présent (…) Longtemps réclamé par les fans, le rouge revient en force sur un maillot du Paris Saint-Germain. Inspiré du mythique T90, il en reprend les lignes de coupe légendaires et le rouge vif emblématique, réinventés pour 2025-2026. », détaille le PSG dans son communiqué.

Cette nouvelle tunique a été révélée lors d’un évènement immersif tenu secret jusqu’à son ouverture. « Porté par quatre joueurs de l’effectif du Paris Saint-Germain – João Neves, Gonçalo Ramos, Vitinha et Warren Zaïre-Emery – aux côtés de la Légende du club, Pedro Miguel Pauleta, le reveal a pris des allures de passage de flambeau entre générations. » Ce nouveau maillot sera porté ce dimanche face au FC Nantes sur la pelouse de La Beaujoire. « Le maillot Third 2025-26 est dès à présent disponible dans toutes les boutiques officielles du Paris Saint-Germain, sur store.psg.fr, nike.com et au sein du réseau de distribution Nike. Il sera en vente avec le reste de la collection dès le lundi 25 août dans l’ensemble du réseau de distribution », précise le club.

Images : psg.fr