Le PSG dévoile un livre retraçant la saison 2023-2024

La saison 2023-2024 a été riche pour le PSG avec trois trophées et une demi-finale de Ligue des champions. Le PSG a publié un livre pour retracer cette très belle saison parisienne.

Alors qu’il a bien commencé sa saison 2024-2025 avec cinq victoires en six matches toutes compétitions confondues, le PSG surfe sur son très bon exercice 2023-2024, le premier sous les ordres de Luis Enrique. Les Parisiens ont remporté le Trophée des champions, la Ligue 1 et la Coupe de France, allant jusqu’en demi-finale de la Ligue des champions, éliminés par le Borussia Dortmund. Pour retracer cette très belle saison, le club de la capitale a décidé d’éditer un livre.

« L’exercice 2023-2024 rouge et bleu est celui de tous les possibles et du renouveau »

« Nouveau centre d’entraînement, effectif remanié, groupe rajeuni, nouvel entraîneur : l’exercice 2023-2024 rouge et bleu est celui de tous les possibles et du renouveau. Plus jeune, plus français, plus collectif, le PSG se veut plus plaisant et plus enthousiaste auprès de son public », indique le PSG dans son communiqué. Le président du club de la capitale, Nasser al-Khelaïfi, a évoqué l’intérêt de cet ouvrage pour les supporters du PSG. « Dans l’intimité de ces lieux extraordinaires, je souhaitais faire comprendre à tous qu’un nouveau cycle débutait, plein de promesses, d’espoirs, de responsabilités et de changements.«