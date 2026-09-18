Le PSG dévoile une paire de chaussures en collaboration avec Kevin Durant

Il y a un peu plus d’un an, Kevin Durant est devenu actionnaire minoritaire du PSG. Ce jeudi, le club de la capitale a dévoilé une paire de chaussures en collaboration avec le joueur de NBA.

Le PSG est un club qui grimpe à l’international. Le club de la capitale fait partie des équipes qui sont les plus suivies dans le monde. Il le doit à ses performances sur le terrain, lui qui a remporté les deux dernières Ligues des champions et qui propose l’un des meilleurs jeux au monde, si ce n’est le meilleur jeu. Le côté marketing permet aussi au PSG d’être suivi partout dans le monde avec des collaborations avec les artistes tendances. Depuis plus d’un an, le PSG a vu Kevin Durant, star de la NBA, devenir l’un de ses actionnaires minoritaires.

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Une paire inspirée de la Nike Total 90

Au moment de l’annonce de cette arrivée au sein du capital du PSG, des collaborations avaient été annoncées. Ce jeudi, le club de la capitale a dévoilé une collaboration autour de la KD 6, chaussure signature du basketteur des Houston Rockets (37 ans). Le basketball moderne rencontre le football vintage avec cette collaboration, indique le club de la capitale. Cette basket s’inspire du design Total 90 avec le 90 remplacé par le 35, chiffre emblématique de Kevin Durant. Cette chaussure est composée de bleu et de rouge, couleurs historiques du PSG, et de gris argenté. Elle est d’ores et déjà disponible dans les boutiques physiques et en ligne du PSG.